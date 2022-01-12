تقارير: ميلان يضع بايلي كهدف رئيسي لتدعيم الدفاع

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 12:36

كتب : FilGoal

إريك بايلس وأرون لينون

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالي عن اهتمام ميلان بالتعاقد مع إريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

إريك بايلي

النادي : مانشستر يونايتد

ميلان

وفقا للصحيفة فإن ميلان قد وضع بايلي كهدف رئيسي من أجل تدعيم الدفاع لتعويض إصاة سيمون كاير الذي سيغيب حتى نهاية الموسم.

وشددت الصحيفة على أن مانشستر يونايتد منفتح على إعارة اللاعب لميلان حتى نهاية الموسم مع وضع بند خيار الشراء.

أخبار متعلقة
مساعد جوارديولا يدرب مصطفى محمد في جالاتاسراي أمم إفريقيا.. هل يحق لمصر استبدال أكرم توفيق وأحمد فتوح بعد الإصابة عامر حسين: الشرط الجزائي في عقد كيروش يساوي راتب سنة ونصف أمم إفريقيا - إسماعيلا سار قد يغيب عن السنغال لنهاية البطولة

وفقا للتقارير فإن بايلي يرغب في خوض تجربة خارج مانشستر يونايتد بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق مع وجود لاعبين آخرين يفضلهم رالف برانجنيك مدرب الفريق كخيارات دفاعية.

بايلي حاليا يشارك مع منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي تقام في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

ويفتتح كوت ديفوار مبارياته في كأس الأمم الإفريقية اليوم الثلاثاء بمواجهة غينيا الاستوائية.

وأوقعت القرعة منتخب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة بجانب كل من الجزائر، وغينيا الاستوائية، وسيراليون.

إريك بايلي ميلان مانشستر يونايتد
نرشح لكم
كارلوس إدواردو إلى أهلى جدة رئيس الاتحاد: إبراهيم حسن تحدث معي بشأن التعاقد مع محمود وحيد خبر في الجول - مفاوضات إيجابية بين الزمالك وطارق حامد لتمديد العقد إعارة كهربا إلى هاتاي سبور التركي
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك عن تونس في كأس إفريقيا 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تقارير: ميلان يضع بايلي كهدف رئيسي لتدعيم الدفاع 21 دقيقة | ميركاتو
مساعد جوارديولا يدرب مصطفى محمد في جالاتاسراي 25 دقيقة | المحترفون
أمم إفريقيا.. هل يحق لمصر استبدال أكرم توفيق وأحمد فتوح بعد الإصابة 50 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عامر حسين: الشرط الجزائي في عقد كيروش يساوي راتب سنة ونصف ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - إسماعيلا سار قد يغيب عن السنغال لنهاية البطولة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا – مدرب جامبيا: فريقي أثبت جدارته.. ونملك فرصة للتأهل ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار: مستعدون لإظهار ما لدينا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح 3 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 4 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا