تقارير: ميلان يضع بايلي كهدف رئيسي لتدعيم الدفاع

كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالي عن اهتمام ميلان بالتعاقد مع إريك بايلي مدافع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

إريك بايلي النادي : مانشستر يونايتد ميلان

وفقا للصحيفة فإن ميلان قد وضع بايلي كهدف رئيسي من أجل تدعيم الدفاع لتعويض إصاة سيمون كاير الذي سيغيب حتى نهاية الموسم.

وشددت الصحيفة على أن مانشستر يونايتد منفتح على إعارة اللاعب لميلان حتى نهاية الموسم مع وضع بند خيار الشراء.

وفقا للتقارير فإن بايلي يرغب في خوض تجربة خارج مانشستر يونايتد بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق مع وجود لاعبين آخرين يفضلهم رالف برانجنيك مدرب الفريق كخيارات دفاعية.

بايلي حاليا يشارك مع منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي تقام في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

ويفتتح كوت ديفوار مبارياته في كأس الأمم الإفريقية اليوم الثلاثاء بمواجهة غينيا الاستوائية.

وأوقعت القرعة منتخب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة بجانب كل من الجزائر، وغينيا الاستوائية، وسيراليون.