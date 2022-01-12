مساعد جوارديولا يدرب مصطفى محمد في جالاتاسراي

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 12:32

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

أعلن نادي جالاتاسراي التركي تعيين دومنيك تورينت كمدير فني للفريق خلفا للمدرب التاريخي فاتح تريم.

النادي قرر فسخ التعاقد مع تريم بالتراضي بسبب سوء النتائج.

وقال بوراك إلماس رئيس النادي في تصريحات للصحفيين إن النادي اتفق مع تورينت على تدريب الفريق.

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تورينت كان عضوا في الجهاز المساعد لبيب جوارديولا لمدة 11 عاما منذ قاد الفريق الثاني لبرشلونة.

وخاض تورينت الرحلة مع جوارديولا في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي حتى افترقا في 2018.

وحصد الثنائي 24 لقبا خلال 11 عاما من العمل معا.

جالاتا سراي يتواجد في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد27 نقطة.

وخاض الفريق الذي يضم مصطفى محمد 20 مباراة، فاز في 7 وخسر مثلها وتعادل في 6.

تريم تولى قيادة العملاق التركي في ديسمبر 2017، وتوج بالدوري التركي مرتين، ولقب السوبر التركي مرة.

جالاتاسراي مصطفى محمد بيب جوارديولا
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