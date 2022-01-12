أمم إفريقيا - إسماعيلا سار قد يغيب عن السنغال لنهاية البطولة

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 11:46

كتب : FilGoal

ساديو مانيه - إسماعيلا سار - السنغال

يبدو أن إسماعيلا سار لاعب منتخب السنغال سيحرم من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بسبب الإصابة.

سار الذي انضم لمعسكر السنغال بعد جدل بين ناديه واتفورد وأسود التيرانجا غاب عن لقاء زيمبابوي بسبب الإصابة.

وأفاد الاتحاد السنغالي لكرة القدم في بيان: "إسماعيلا سار سافر إلى برشلونة لإجراء فحوصات طبية للحكم على تطور إصابته".

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وأضاف "تم الاتفاق على دخول سار برنامج لإعادة تأهيله بعد مناقشات مع اللاعب والجراح الخاص به والطاقم الطبي في واتفورد".

وأتم البيان "سنراقب حالة سار يوميا من أجل تقييم تقدم اللاعب".

ولم يعلن الاتحاد السنغالي مدة غياب لاعب واتفورد.

وكان واتفورد قد رفض في البداية انضمام كل من إسماعيلا سار والنيجيري إيمانويل دينيس إلى منتخبيهما.

وأدان الاتحاد السنغالي رفض واتفورد ترك إسماعيلا سار ووصف القرار بغير المحترم وأن المنع جاء بناء على حجج زائفة وسيتم التصعيد إلى فيفا لو استمر النادي الإنجليزي على موقفه.

وانتهت الأزمة بين الاتحاد السنغالي ونادي واتفورد الإنجليزي بشأن إسماعيلا قبل انطلاق البطولة بأيام، حين أشار الاتحاد السنغالي إلى أنه قد تم إرسال تذكرة الطائرة للاعب الذي وصل لاحقا للمعسكر.

وشارك سار في 40 مباراة مع منتخب السنغال وسجل 9 أهداف.

ومثل سار فريق السنغال في كأس إفريقيا 2017 و2019.

إسماعيلا سار السنغال
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