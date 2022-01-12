أمم إفريقيا – مدرب جامبيا: فريقي أثبت جدارته.. ونملك فرصة للتأهل

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 11:32

كتب : FilGoal

توم سينفينت - جامبيا

يرى توم سينتفيت مدرب منتخب جامبيا، بأن فريقه يملك الفرصة للتأهل عن مجموعته في كأس أمم إفريقيا.

جامبيا تواجه موريتانيا مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال توم سينتفيت خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "نعم وقعنا مع فرق قوية جدا ومرشحة أمثال تونس، ومالي، وموريتانيا، لكن علينا إثبات أنفسنا في تلك البطولة".

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وأضاف "الفريق يملك الروح المعنوية المطلوبة لتمثيل البلاد بأفضل صورة ممكنة".

سينتفيت استمر"لاعبونا يعرفون ما نتوقعه منهم. هم صغار صنا، ولديهم القابلية والرغبة والروح المطلوبين لإظهار أنفسهم في البطولة".

وأتم "المجموعة ليست سهلة، لكن أقول مجددا نحن نمتلك فرصة. تونس ومالي هما الأوفر حظا، وموريتانيا لديها فريق جيد، لكن فريقي أثبت في السنوات الأخيرة بأنه يستطيع المنافسة

وتتواجد جامبيا في المجموعة السادسة من بطولة أمم إفريقيا، رفقة تونس، ومالي، وموريتانيا.

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