أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار: مستعدون لإظهار ما لدينا

شدد باتريس بوميل مدرب منتخب كوت ديفوار على جاهزية فريقه لبدء منافسات كأس الأمم مشيرا إلى أنه سيتعامل مع كل مباراة على حدة.

ويلعب منتخب كوت ديفوار مع غينيا الإستوائية في أولى مباريات دور المجموعات من أمم إفريقيا.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وأوقعت القرعة منتخب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات الجزائر وسيراليون وغينيا الإستوائية.

وقال باتريس بوميل في المؤتمر الصحفي: "مستعدون بشكل جيد لبدء منافسات البطولة".

وأضاف "نهدف لأن نبدأ البطولة بقوة، لن ننظر إلى نقطة بعيدة فسنتعامل مع كل مباراة على حدة".

وأتم "فريقنا يبدو بشكل جيد في التدريبات والآن علينا أن نطبق ذلك في أرض الملعب".

يذكر أن منتخب كوت ديفوار قرر استبعاد حارس مرمى الفريق سيلفيان جبوهوو بسبب إيجابية تحليل المنشطات الخاص به.

ويشارك منتخب كوت ديفوار في البطولة للمرة 23 في تاريخه، وسبق له أن حقق اللقب مرتين في 1992 و2015.