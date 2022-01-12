أمم إفريقيا - مدرب موريتانيا: في وجود مالي وتونس لسنا الأوفر حظا.. لكن سنتعامل مع الوضع

يرى ديدييه جوميز مدرب منتخب موريتانيا بأن منتخبه ليس الأوفر حظا في مجموعته، لكنه سيقاتل لتحقيق ذلك.

موريتانيا تشارك في بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية تاريخيا وعلى التوالي بعد الخروج من دور المجموعات بنسخة 2019 الماضية.

وتلعب موريتانيا مع جامبيا مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من البطولة.

ديدييه جوميز المدرب الفرنسي للفريق، قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "عندما تكون تونس ومالي في مجموعتك، لا يمكنك اعتبار فريقك هو الأوفر حظا".

واستدرك "مع ذلك سنتعامل مع هذا الأمر متحلين بالكثير من الطموح والتواضع، لأننا نريد الفوز من أجل التأهل للدور الثاني من البطولة".

وعن مباراة جامبيا، قال جوميز "نحترم منتخب جامبيا، لديهم مجموعة مميزة مع مدرب جيد للغاية، كما أن لديهم عناصر كبيرة في أندية عالية المستوى".

جوميز أتبع "ستكون مباراة قوية، لأن كل فريق سيبحث عن حصد النقاط الثلاث الأولى له في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأتم "سندافع بقوة عن ألوان الوطن وسنعمل على تطبيق خططنا بشكل جيد، ومن أجل الخروج بالنتيجة المطلوبة".

وتتواجد موريتانيا في المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا رفقة تونس، ومالي، وجامبيا.