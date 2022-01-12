أمم إفريقيا - مدرب مالي: لا ننتقص من قدر أي فريق.. وسنلعب أمام تونس للفوز

شدد محمد مجاسوبا مدرب المنتخب المالي على أن فريقه لا ينتقص من قدر أي منتخب يواجهه مشيرا إلى أنهم سيبذلون كل ما لديهم للفوز.

ويلعب المنتخب المالي مع نظيره التونسي اليوم في أولى مباريات دور المجموعات من أمم إفريقيا.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وأوقعت القرعة المنتخب التونسي في المجموعة السادسة بجانب منتخبات مالي وموريتانيا وجامبيا.

وقال محمد مجاسوبا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تونس: ""نحن لا نقلل من شأن أي فريق ولا نبالغ في تقدير أي فريق".

وأضاف "نحن شعب متواضع ونعلم أن شبابنا مصدر قوتنا".

وأتم "الإحصائيات والأرقام تتحدث عن نفسها. سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا خلال المباراة".

ويلعب منتخب مالي في البطولة للمرة 12 في تاريخه حيث كان إنجازه الأفضل الوصول للمباراة النهائية في 1972.