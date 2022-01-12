حل مشكلة قيد أجانب إيسترن كومباني

أعلن نصر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة نادي إيسترن كومباني عن انتهاء أزمة قيد اللاعبين الأجانب من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال عبد العزيز أن إيسترن كومباني كان يسابق الزمن من أجل حل تلك الأزمة التي أثرت على نتائج الفريق منذ بداية الدوري.

وشدد عبد العزيز على أن محمد بن علي الطرابلسي لاعب الوسط وفراس بن عايفه القادم من النجم الساحلي سيكونا أول المشاركين من الأجانب خلال المباريات المقبلة.

وكان مصدر من إيسترن كومباني كشف سابقا لـFilGoal.com سبب الأزمة قائلا: "النادي قام بقيد اللاعبين الأجانب على نظام TMS الخاص باتحاد الكرة ولم يقم بتسجيل الانتقال على نظام TMS الدولي لطلب بطاقات اللاعبين الدولية".

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة فيوتشر في الجولة الاولى من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

وأوقعت القرعة إيسترن كومباني في المجموعة الأولى بجانبي كل من، فيوتشر، ومصر للمقاصة، والاتحاد السكندري، والمصري، وبيراميدز.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 18 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة واحدة بعد خوضه لـ 8 جولات.