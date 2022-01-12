مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 يناير 2022.. بداية كأس الرابطة والسوبر الإيطالي والإسباني
الأربعاء، 12 يناير 2022 - 10:31
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة المصرية في نسختها الأولى.
ويلعب إيسترن كومباني أمام فيوتشر في تمام الساعة 2:30 عصرا وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 3.
ويلتقي المصري مع مصر للمقاصة في تمام الساعة 2:30 عصرا وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 2.
ويلعب بيراميدز أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة 5:00 مساء، وتنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس1.
وفي أمم إفريقيا، يلتقي المنتخب التونسي مع نظيره المالي في تمام الساعة 3:00 عصرا. وتذاع عبر بي إن سبورتس ماكس 2
ويلعب منتخب موريتانيا أمام جامبيا في تمام الساعة 6:00 مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس ماكس 1.
ويختتم منتخب كوت ديفوار الجولة الأولى من دور المجموعات بمواجهة غينيا الإستوائية في تمام الساعة 9:00 مساء وتذاع عبر بي إن سبورتس ماكس 1.
وفي أوروبا، يلعب وست هام يونايتد مع نورويتش سيتي في مباراة مؤجلة في البريميرليج.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2 في تمام الساعة 9:45 مساء.
وفي كأس الرابطة الإنجليزية، يستضيف توتنام نظيره تشيلسي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في تمام الساعة 9:45 مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.
وفي إسبانيا، يواجه برشلونة نظيره ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة 9:00 مساء وتذاع عبر قناة SCC 5.
وأخيرا، يلعب إنتر ميلان أمام يوفنتوس في السوبر الإيطالي في تمام الساعة 10:00 مساء وتذاع عبر قناة الدوري الإيطالي في يوتيوب.