أمم إفريقيا - بونجاح: لم ننتظر الحرارة والرطوبة أمام سيراليون.. والكرة رفضت الدخول

"الكرة رفضت الدخول" هكذا علق بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر على التعادل السلبي في افتتاح مشوار بطل القارة لـ كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشارك بونجاح كبديل لإسلام سليماني في الشوط الثاني، لكن الثعالب لم يسجلوا أهدافا في شباك سيراليون.

وقال بونجاح في تصريحات نقلها موقع النهار الجزائري: "لم نكن ننتظر الحرارة والرطوبة في مواجهة سيراليون خاصة وأننا تدربنا أمس في نفس التوقيت".

وأضاف "النعثر سيجعلنا نُدرك صعوبة المهمة، يجب أن نواصل العمل ونسترجع قوتنا".

وأردف "حاولنا أن نُسجل منذ الشوط الأول وكل المنتخبات الكبيرة تمر بمثل هذه التعثرات".

وأتم "فعلنا كل شيء أمام سيراليون لكن الكرة رفضت الدخول ولدينا 5 أيام من أجل التحضير لمواجهة غينيا الاستوائية".

التعادل رفع رصيد منتخب الجزائرفي سلسلة اللاهزيمة إلى 35 مباراة معادلا رقم إسبانيا والبرازيل وخلف إيطاليا صاحبة الرقم القياسي بمباراتين.