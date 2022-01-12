أمم إفريقيا - بونجاح: لم ننتظر الحرارة والرطوبة أمام سيراليون.. والكرة رفضت الدخول

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 00:44

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح يغادر مباراة الجزائر وقطر مصابا

"الكرة رفضت الدخول" هكذا علق بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر على التعادل السلبي في افتتاح مشوار بطل القارة لـ كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشارك بونجاح كبديل لإسلام سليماني في الشوط الثاني، لكن الثعالب لم يسجلوا أهدافا في شباك سيراليون.

وقال بونجاح في تصريحات نقلها موقع النهار الجزائري: "لم نكن ننتظر الحرارة والرطوبة في مواجهة سيراليون خاصة وأننا تدربنا أمس في نفس التوقيت".

أخبار متعلقة
فأل سيء لـ الجزائر.. ماذا يفعل حامل لقب أمم إفريقيا بعد التعثر في الافتتاح أمم إفريقيا - أخطبوط سيراليون الباكي رجل مباراة الجزائر سليماني: الجزائر والكاميرون والمغرب والسنغال أبرز المرشحين للقب أمم إفريقيا تشكيل أمم إفريقيا - سليماني في هجوم الجزائر وبونجاح احتياطي.. والرباعي كامارا يقود سيراليون

وأضاف "النعثر سيجعلنا نُدرك صعوبة المهمة، يجب أن نواصل العمل ونسترجع قوتنا".

وأردف "حاولنا أن نُسجل منذ الشوط الأول وكل المنتخبات الكبيرة تمر بمثل هذه التعثرات".

وأتم "فعلنا كل شيء أمام سيراليون لكن الكرة رفضت الدخول ولدينا 5 أيام من أجل التحضير لمواجهة غينيا الاستوائية".

التعادل رفع رصيد منتخب الجزائرفي سلسلة اللاهزيمة إلى 35 مباراة معادلا رقم إسبانيا والبرازيل وخلف إيطاليا صاحبة الرقم القياسي بمباراتين.

الجزائر سيراليون كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
في الجول يكشف – إصابة فتوح شد من الدرجة الأولى في السمانة.. وغيابه 12 يوما أمم إفريقيا – منذر الكبير: تونس منافس جدي على لقب البطولة اعتذار من وائل جمعة لجماهير منتخب مصر مدرب السودان: لست متفاجئا من مستوانا ضد غينيا بيساو
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - بونجاح: لم ننتظر الحرارة والرطوبة أمام سيراليون.. والكرة رفضت الدخول ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في الجول يكشف – إصابة فتوح شد من الدرجة الأولى في السمانة.. وغيابه 12 يوما ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا – منذر الكبير: تونس منافس جدي على لقب البطولة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أول تصريح لمهاجم الإسماعيلي الجديد 2 ساعة | الدوري المصري
اعتذار من وائل جمعة لجماهير منتخب مصر 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كرة طائرة - ختام الدور التمهيدي بفوز الأهلي في المباراة المؤجلة.. والفرق المتأهلة لنصف النهائي 2 ساعة | رياضات أخرى
مدرب السودان: لست متفاجئا من مستوانا ضد غينيا بيساو 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
هاندانوفيتش: لا أشعر بالإزعاج من ضم إنتر لـ أونانا.. ومباراة دربي إيطاليا تقدم لك لقبا 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 3 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 4 تشكيل أمم إفريقيا - تريزيجيه أساسي مع مصر.. وثلاثي هجومي بقيادة صلاح