أمم إفريقيا – منذر الكبير: تونس منافس جدي على لقب البطولة

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 00:23

كتب : FilGoal

منذر الكبير - تونس

قال منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس إن نسور قرطاج سينافسون بقوة على لقب كأس أمم إفريقيا 2021.

ويبدأ منتخب تونس مشواره في البطولة مساء اليوم الأربعاء بملاقاة مالي في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتحدث منذر الكبير في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة قائلا: "منتخب تونس سيكون منافسا جديا على اللقب".

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وواصل "نحن معتادون على الأجواء الإفريقية وظروفها الصعبة".

وأردف المدرب التونسي "نعرف جيدا كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف ونحن هنا لتمثيل تونس بأفضل شكل".

وأتم "ظروف الإقامة الجبرية والحالة المناخية وحالة الملعب أمور ليست لها قيمة كبيرة بالنسبة لنا، والأهم أن نتحلى بالجاهزية يوم المباراة لتمثيل بلادنا بأفضل شكل".

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