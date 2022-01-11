أول تصريح لمهاجم الإسماعيلي الجديد الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 23:59 كتب : ياسر الشريف جان موريل - الإسماعيلي الإسماعيلي جان موريل نرشح لكم ثالث الصفقات الشتوية.. الإسماعيلي يضم الإيفواري جان موريل مران الأهلي - محاضرة وتقسيمة قوية.. وتدريبات بدنية قبل مواجهة الجونة فحوصات طبية من الأهلي لـ بانون عند عودته إلى القاهرة خبر في الجول - سلبية مسحة عبد القادر.. وشرط مشاركته في مران الأهلي أخر الأخبار أمم إفريقيا - بونجاح: لم ننتظر الحرارة والرطوبة أمام سيراليون.. والكرة رفضت الدخول دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 في الجول يكشف – إصابة فتوح شد من الدرجة الأولى في السمانة.. وغيابه 12 يوما 7 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 أمم إفريقيا – منذر الكبير: تونس منافس جدي على لقب البطولة 22 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 أول تصريح لمهاجم الإسماعيلي الجديد 46 دقيقة | الدوري المصري اعتذار من وائل جمعة لجماهير منتخب مصر 50 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 كرة طائرة - ختام الدور التمهيدي بفوز الأهلي في المباراة المؤجلة.. والفرق المتأهلة لنصف النهائي 53 دقيقة | رياضات أخرى مدرب السودان: لست متفاجئا من مستوانا ضد غينيا بيساو 56 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 هاندانوفيتش: لا أشعر بالإزعاج من ضم إنتر لـ أونانا.. ومباراة دربي إيطاليا تقدم لك لقبا ساعة | الدوري الإيطالي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خسارة محبطة لـ مصر في الجول يكشف – إصابة فتوح شد من الدرجة الأولى في السمانة.. وغيابه 12 يوما مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح سيناريوهات تأهل منتخب مصر والخصوم المتوقعة في ثمن نهائي أمم إفريقيا.. "مأزق للفراعنة" اعتذار من وائل جمعة لجماهير منتخب مصر الأكثر مشاهدة 1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 3 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 4 تشكيل أمم إفريقيا - تريزيجيه أساسي مع مصر.. وثلاثي هجومي بقيادة صلاح أمس اليوم غدا كأس الأمم الإفريقية 1 نيجيريا 0 مصر انتهت كأس الأمم الإفريقية 0 الجزائر 0 سيراليون انتهت كأس الأمم الإفريقية 0 السودان 0 غينيا بيساو انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 0 الطائي 4 الهلال انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2 الفيصلي 2 الأهلي انتهت كأس الأمم الإفريقية - تونس - مالي لم تبدأ 15:00 كأس الأمم الإفريقية - موريتانيا - جامبيا لم تبدأ 18:00 كأس الأمم الإفريقية - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار لم تبدأ 21:00 كأس الرابطة المصرية - إيسترن كومباني - فيوتشر لم تبدأ 14:30 كأس الرابطة المصرية - المصري - مصر للمقاصة لم تبدأ 14:30 كأس الأمم الإفريقية - كاب فيردي - بوركينا فاسو لم تبدأ 21:00 كأس الأمم الإفريقية - الكاميرون - إثيوبيا لم تبدأ 18:00 كأس الرابطة المصرية - الأهلي - الجونة لم تبدأ 14:30 كأس الرابطة المصرية - سموحة - الإسماعيلي لم تبدأ 17:00 كأس الرابطة المصرية - المقاولون العرب - البنك الأهلي لم تبدأ 17:00