اعتذار من وائل جمعة لجماهير منتخب مصر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 23:56

كتب : أحمد الخولي

وائل جمعة - كارلوس كيروش - منتخب مصر

قدم وائل جمعة مدير منتخب مصر اعتذاره لجماهير الفراعنة عقب الهزيمة التي تلقاها على يد نيجيريا.

وخسر منتخب مصر من نيجيريا اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وأكد وائل جمعة أن هناك وقفة حازمة ولا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين وهو الأمر ذاته الذي أكده المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش.

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وشدد وائل جمعة أن ما حدث ضد نيجيريا هو بمثابة درس كبير تعهد كل اللاعبين على استيعابه وترجمته في المباراتين المقبلتين.

وأشار وائل جمعة إلى أن منتخب مصر في المباراتين المقبلتين ليس أمامه سوى الحصول على ست نقاط لضمان التأهل لدور الـ16 والحفاظ على حلم الجماهير بالمنافسة على لقب كأس البطولة.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه غينيا بيساو السبت المقبل في ثاني جولات البطولة.

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