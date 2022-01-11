كرة طائرة - ختام الدور التمهيدي بفوز الأهلي في المباراة المؤجلة.. والفرق المتأهلة لنصف النهائي

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة طائرة

حقق الأهلي فوزه على إسكندرية للبترول في المباراة المؤجلة والأخيرة من الدور التمهيدي.

وتغلب الأهلي في المباراة المؤجلة على ثلاثة أشواط دون مقابل ليتأهل بالعلامة الكاملة.

وشارك 24 فريقا في دوري رجال الكرة الطائرة مقسمين على أربع مجموعات بواقع ستة فرق في المجموعة الواحدة.

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وتأهلت الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من الدور التمهيدي (12 فريقا) إلى الدور قبل النهائي، ويتم تقسيم الـ 12 ناديا على مجموعتين بالنتائج التي تم تحقيقها مع الفريقين الصاعدين معه من المجموعة، ويلتقي كل فريق مع باقي الفرق التي لم يقابلها في الدور التمهيدي.

وصعدت فرق الأهلي وسبورتنج وهيليوبوليس من المجموعة الأولى كما تأهلت أندية الزمالك والترسانة والطيران عن المجموعة الثانية.

بينما في المجموعة الثالثة تأهلت فرق سموحة والاتحاد السكندري وإيسترن كومباني وأخيرا صعدت فرق طلائع الجيش وبتروجت ومصر للبترول.

وتقام منافسات قبل النهائي في الفترة من 14 يناير إلى 31 من الشهر نفسه، ويتأهل أول أربعة أندية من المجموعتين إلى الدور النهائي ويقام بنظام دوري الدور الواحد في شهر مارس إذ يلعب كل فريق سبع مباريات.

بعد انتهاء ترتيب الفرق الثمانية الصاعدة يقام الدور الختامي من الدوري بنظام البلاي أوف، إذ يواجه صاحب المركز الأول نظيره الثامن بينما يلعب الثاني ضد السابع وهكذا وبنظام best of 3 أي الفائز في مباراتين يتأهل للدور التالي.

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