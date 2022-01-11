مدرب السودان: لست متفاجئا من مستوانا ضد غينيا بيساو

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 23:49

كتب : FilGoal

منتخب السودان قبل ملاقاة غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا 2021

قال برهان تية المدير الفني لمنتخب السودان إنه لم يتفاجأ من مستوى لاعبيه في المباراة التي أقيمت ضد غينيا بيساو مساء اليوم الثلاثاء.

وتعادل منتخب السودان مع غينيا بيساو سلبيا بدون أهداف في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتحدث برهان تية عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "لم أتفاجأ من مستوى اللاعبين هذه مستوياتهم مع أنديتهم في الدوري الممتاز وخلال الشهر الماضي انسجمنا سويا وحضرنا جيدا".

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وواصل "هذه عناصر شابة وهم انسجموا مع العناصر القديمة وهذه خطوة لتصحيح مسار السودان ككل".

وعن مواجهة نيجيريا في الجولة المقبلة قال: "لن تكون سهلة وكذلك مواجهة مصر لكن هذه مباريات وضعناها في أذهاننا وبرنامجنا قبل البطولة".

السودان كأس أمم إفريقيا
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