هاندانوفيتش: لا أشعر بالإزعاج من ضم إنتر لـ أونانا.. ومباراة دربي إيطاليا تقدم لك لقبا

لا يشعر سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر ميلان بالإزعاج من ضم النادي للكاميروني أندري أونانا، وتحدث عن مواجهة السوبر الإيطالي ضد يوفنتوس.

ويلتقي إنتر بطل الدوري مع يوفنتوس بطل الكأس في كأس السوبر الإيطالي على ملعب جوسيبي مياتزا.

وقال هاندانوفيتش في المؤتمر الصحفي للسوبر الإيطالي: "لا أشعر بالإزعاج، أرحب بالمنافسة والتي ستجعل كل حارس يتطور".

وأضاف "الأهم هو الشعور بالثقة، ليس لدي خطط طويلة الأمد، أعيش يوما تلو الآخر، وهو الأفضل بالنسبة لي".

وبحسب التقارير الإيطالية فأن الحارس الكاميروني خضع للفحص الطبي للانضمام للنيراتزوري بدءا من الموسم المقبل.

وتطرق السلوفيني للحديث عن السوبر الإيطالي: "مباراة دربي إيطاليا تقدم لك لقبا، كلا الفريقين يريد الفوز، سنلعب بنفس الالتزام مثلما فعلنا في آخر شهرين".

وأردف "نحن الآن لدينا عقلية مختلفة، آخر موسمين ساعدانا، نريد الفوز بالألقاب والجميع يبرهن على ذلك".

وأتم "حتى لو نلعب بطريقة مختلقة هذا الموسم، لكن هناك بعض الخطط والأفكار، وتشعر بالسعادة عند الفوز، علينا الحذر لأن كل شيء يتغير في أسبوع".

وسبق أن التقى يوفنتوس وإنتر الموسم الحالي في الدوري الإيطالي وانتهت المواجهة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحمل يوفنتوس لقب كأس السوبر الإيطالي 9 مرات كرقم قياسي وفاز بلقب النسخة الأخيرة في 2020 على حساب نابولي.

بينما يعود آخر لقب حققه إنتر في كأس السوبر إلى 2010، إذ فاز باللقب في 5 مناسبات كثالث أكثر فريق تتويجا باللقب.

وستكون تلك المواجهة الثانية بين قطبي إيطاليا في كأس السوبر بعد نسخة 2005.

حينها فاز إنتر بالمواجهة بعد اللجوء لشوطين إضافيين بهدف سجله الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون.