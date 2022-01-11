كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك.. وفوز الأهلي والجزيرة يشعل سباق القمة

استعاد الاتحاد توازنه وتغلب على الزمالك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري سوبر السلة.

وواصل الأهلي والجزيرة انتصاراتهما ليشتعل سباق القمة قبل ست جولات من النهاية.

وتغلب الاتحاد على الزمالك بنتيجة 85-78 في الإسكندرية ليستعيد الفريق السكندري توازنه بعد الخسارة من الاتصالات في الجولة السابقة.

أما الأهلي فتغلب على الاتصالات بنتيجة 82-72 ليتقاسم الأحمر الصدارة مع الاتحاد السكندري.

ولم يجد الجزيرة صعوبة في التغلب على سموحة بنتيجة 71-51 ليواصل منافسته على القمة.

وأخيرا نجح سبورتنج في الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 70-60 ليعزز تقدمه نحو المركز الخامس.

وجاء ترتيب الأندية بعد الجولة التاسعة كالآتي:

1- الاتحاد 16 نقطة (+60)

2- الأهلي 16 نقطة (+58)

3- الاتصالات 15 نقطة (+42)

4- الجزيرة 15 نقطة (+24)

5- سبورتنج 13 نقطة (-21)

6- مصر للتأمين 12 نقطة (-60)

7- الزمالك 11 نقطة (-34)

8- سموحة 10 نقاط (-69)

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وانطلقت منافسات دور المجموعات يوم 10 من شهر ديسمبر على أن تنتهي تلك المرحلة يوم 28 من شهر يناير.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.