تقاسم منتخبا السودان وغينيا بيساو نقاط المباراة بتعادل سلبي في ثاني مباريات الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة في الكاميرون.

وشهدت المباراة تألق علي أبو عشرين حارس السودان الذي تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 82.

ويدين منتخب السودان بالفضل أيضا إلى القائم الأيمن والعارضة اللذان ساعدا السودان على الخروج بشباك نظيفة.

حارس السودان المخضرم تصدى لـ 3 فرص محققة وركلة الجزاء.

ولم يسجل منتخب السودان للمباراة الثانية على التوالي منذ نسخة 2012، إذ خسر صقور الجديان بثلاثية دون مقابل أمام زامبيا في ربع نهائي 2012، ومباراة اليوم الأولى لهم بعد 10 سنوات.

تعادل هو السابع للسودان في تاريخ البطولة في المباراة رقم 25 لصقور الجديان.

ولم يعرف منتخب غينيا بيساو طعم الفوز حتى الآن في تاريخ مشاركاته بالبطولة، المباراة السابعة 3 تعادلات و4 هزائم.

ويستعد منتخب السودان لمواجهة نيجيريا يوم السبت المقبل، فيما يواجه منتخب مصر نظيره الغيني في نفس اليوم.

التشكيل

قاد علي أبو عشرين منتخب السودان، وفي الثلاثي الهجومي تواجد محمد عبد الرحمن يوسف "غربال" وجمعة عباس وياسين حامد.

فيما قاد ماما بالدي وبيتيكتي سيلفا وجوزيف مينيديز هجوم غينيا بيساو.

وصف المباراة

الشوط الأول لم يعرف سوى فرصة واحدة لكلا المنتخبين، عرضية من الجهة اليمنى من ركلة ثابتة قابلها جوزيف مينديز برأسية ارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة 17.

وقبل دقيقتين من نهاية اللقاء، مرت رأسية محمد عبد الرحمن بجوار القائم الأيمن للمرمى.

في الشوط الثاني قرر كلا المنتخبين أن تحمل آخر 20 دقيقة كل الإثارة.

في الدقيقة 70 سدد لاعب السودان كرة مباغتة من منتصف الملعب لكن موريس جوميز تصدى لها بثبات.

وبعد 7 دقائق سدد بيكيتي سيلفا -لاعب الإسماعيلي السابق- كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء أبعدها علي أبو عشرين حارس السودان ببراعة بعيدا عن مرماه.

وفي الدقيقة 79، تحصل منتخب غينيا بيساو على ركلة جزاء في عقب عرقلة أبو عشرين لجوزيف مينديز.

وبعد 3 دقائق نفذت ركلة الجزاء، بيليه صاحب القميص رقم 10 انبرى لها وسدد كرة تصدى لها أبو عشرين، وتابعها بيكيتي في بكرة ارتدت من العارضة ثم تسديدة أخرى مرت بجوار القائم.

82`هذا لا يحدث كل يوم.. علي أبو عشرين يتألق ويتصدى لركلة جزاء غينيا بيساو من بيليه والكرة ترتد لبيكيتيه سيلفا الذي يسدد في العارضة.. فرصة بـ 3 أرواح تضيع على غينيا بيساو 🇬🇼غينيا بيساو 0 × 🇸🇩السودان 0 📺تابع لحظة بلحظة https://t.co/KY6GH4cGT7#TotalEnergiesAFCON2021 — FilGoal (@FilGoal) January 11, 2022

أبو عشرين كاد أن يهدر كل ما فعله، كرة عرضية وحاول الحارس أن يمسك الكرة وسقطت من يده وسددها لاعب غينيا بيساو لكن المدافع شتت من على خط المرمى في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع تألق أبو عشرين وتصدى لرأسية بيكيتي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.