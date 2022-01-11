سيموني إنزاجي: إنتر غير المُفضل للفوز بـ كأس السوبر الإيطالي.. ويوفنتوس لم يخسر في آخر 8 مباريات

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 22:33

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان أن فريقه لا يعد المفضل للفوز بلقب كأس السوبر الإيطالي.

ويلتقي إنتر بطل الدوري مع يوفنتوس بطل الكأس في كأس السوبر الإيطالي على ملعب جوسيبي مياتزا.

وقال سيموني إنزاجي عبر المؤتمر الصحفي: "نريد أداءً قويا، وعلينا الحذر من بعض الأوقات التي قد يتسبب فيها يوفنتوس بمشاكل لنا".

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وأضاف "في أغسطس، كان يوفنتوس المرشح للقب الدوري رفقة إنتر ومع عدة أندية أخرى، الآن نحن في الصدارة".

وأكمل "يوفنتوس فريق تنافسي، بونوتشي وكيليني سوف يلعبان وأتمنى لـ كييزا الشفاء، لا أعرفه على المستوى الشخصي، لكن لعبت مع والده في لاتسيو، فيديريكو هو أرث الكرة الإيطالية".

وتحدث عن مباراة الدور الأول والتي انتهت بالتعادل 1-1: "ظننا أننا فزنا بالمباراة، ثم جاءت ضربة الجزاء، بالرغم من أن المباراة مرت من عدة أشهر والأداء اختلف من ذلك الوقت، لم تكن مباراة جيدة لكلا الفريقين".

وتطرق للحديث عن الهجوم في مباراة السوبر: "جميع المهاجمين لائقين، سيبدأ 2 ويبقى 2 على دكة البدلاء، لدينا خيارات كثيرة وليست مشكلة".

وأتم "هي مباراة نهائية ونحن لا نعد المفضلين في تلك المباريات، يوفنتوس لم يخسر في آخر 8 مباريات وقدموا شيئا غير اعتياديا يوم الأحد الماضي (الفوز على روما 4-3)".

وسبق أن التقى يوفنتوس وإنتر الموسم الحالي في الدوري الإيطالي وانتهت المواجهة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحمل يوفنتوس لقب كأس السوبر الإيطالي 9 مرات كرقم قياسي وفاز بلقب النسخة الأخيرة في 2020 على حساب نابولي.

بينما يعود آخر لقب حققه إنتر في كأس السوبر إلى 2010، إذ فاز باللقب في 5 مناسبات كثالث أكثر فريق تتويجا باللقب.

وستكون تلك المواجهة الثانية بين قطبي إيطاليا في كأس السوبر بعد نسخة 2005.

حينها فاز إنتر بالمواجهة بعد اللجوء لشوطين إضافيين بهدف سجله الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون.

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