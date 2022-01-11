كارلوس إدواردو إلى أهلى جدة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 22:03

كتب : FilGoal

كارلوس إدواردو - أهلي جدة السعودي

أعلن أهلي جدة السعودي ضم البرازيلي كارلوس إدواردو لمدة موسم ونصف.

وانضم اللاعب عقب فسخ تعاقد مع شباب الأهلي دبي الإماراتي ليعود للدوري السعودي مرة أخرى.

وقضى إدواردو (32 عاما) 5 مواسم بقميص الهلال بين 2015 و2020، وحقق 8 ألقاب مع الفريق السعودي، من بينها 3 ألقاب للدوري السعودي ولقب دوري أبطال آسيا 2019.

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بقميص الهلال شارك في 147 مباراة، سجل 75 هدفا وصنع 18 في جميع المسابقات.

وسبق أن لعب إدواردو للهلال السعودي وبورتو البرتغال ونيس الفرنسي وفلومينيسيني البرازيلي.

وتوج إدواردو مع شباب الأهلي بلقبي كأس السوبر وكأس الرابطة الإماراتية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة من 16 مباراة، إذ يفصله عن الحزم أخير ترتيب الدوري 5 نقاط فقط.

كارلوس إدواردو أهلي جدة السعودي
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