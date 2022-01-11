ثالث الصفقات الشتوية.. الإسماعيلي يضم الإيفواري جان موريل

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 22:02

كتب : ياسر الشريف

جان موريل - الإسماعيلي

أتم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي ثالث صفقات الفريق الشتوية بالتعاقد مع الإيفواري جان موريل.

وضم الإسماعيلي، جان موريل بوي جناح دينامو مينسك البيلاروسي بشكل رسمي.

وتعاقد الدراويش مع اللاعب الإيفواري لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم من أجل تدعيم صفوف الهجوم.

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ورحبت اللجنة الفنية بقيادة حماده المصري والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون على التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وحضر اللاعب مقر النادي ووقع على عقود الإنضمام لصفوف الفريق بعد إتمام كافة الإجراءات التعاقدية، عقب اجتياز الكشف الطبى.

ويتطلع مجلس الإدارة لتدعيم الجانب الهجومي وزيادة الفاعلية الهجومية للفريق، وهو ما سيسهم في تحسن نتائج الفريق خلال منافسات مسابقة الدوري الممتاز ووضع الفريق بمكانته المعروفة.

وكان الإسماعيلي قد أتم تعاقده مع المهاجم الجامبي سايكو كونتيه والبوليفي أليجانار.

وضم الإسماعيلي سايكو كونتيه حتى موسم 2026 قادما من نادي السكة الحديد.

وكان سايكو انتقل للسكة الحديد قبل بداية الموسم الجاري وسجل ستة أهداف مع الفريق.

ولعب سايكو في المنيا وأعير لديروط ثم عاد لفريقه قبل الاستغناء عنه مطلع الموسم الجاري لينضم للسكة الحديد ومنه إلى الإسماعيلي.

الدوري المصري الإسماعيلي جان موريل
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