كيروش: عدم احتساب ركلة جزاء ضد نيجيريا فضيحة.. وأتمنى مواجهتهم في النهائي

مراسل FilGoal.com من الكاميرون - ندونوي برونو فونيي

شن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر نقدا لاذعا على بكاري جاساما حكم لقاء الفراعنة ضد نيجيريا بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح أحمد سيد "زيزو".

كما تمنى المدرب البرتغالي ملاقاة نيجيريا في نهائي البطولة.

وقال كيروش في تصريحات للصحفيين عقب المباراة في وجود مراسل FilGoal.com: "أنا مستعد لحصد ست نقاط من المباراتين المقبلتين، أهنئ نيجيريا وأتمنى ملاقاتهم في النهائي مجددا، هذا هو توقعي".

وعن فرص مصر في اللقب قال كيروش: "نسير مباراة تلو الأخرى وأتمنى ملاقاة نيجيريا مجددا في النهائي وأهنئهم على الفوز، فرصنا هي أن نواصل العمل بقوة ونركز ونعرف مسؤولياتنا ونفوز في اللقاء تلو الآخر حتى ملاقاتهم في النهائي".

وبسؤاله هل تسببت إصابة أكرم توفيق في تأثر منتخب مصر في المباراة أجاب "لم يكن فقط أكرم وهناك أحمد فتوح كذلك أن نخسر في مباراة هامة لاعبين هذا موقف صعب لمواجهته".

واستدرك "لكن من شارك قام بوظيفة جيدة ومنتخب مصر واجه سوء حظ بفقدان لاعبين هامين في الشوط الأول من اللقاء".

























































وعن المباراة قال كيروش: "حظينا ببداية سيئة للمباراة، حاولنا مفاجأة نيجيريا بنهج مختلف، وألا نجعل صلاح محصورا في الجناح فقط، لكنهم لعبوا أفضل منا واستحقوا تسجيل الهدف في الشوط الأول".

وأردف "الشوط الثاني كان قصة مختلفة استيقظنا ولعبنا جيدا واستحوذنا على الكرة ولعبنا بأسلوبنا وحافظنا على الكرة وخلقنا بعض الفرص، وكان هناك قرار غير عادل بعدم احتساب ركلة جزاء لنا، من المستحيل ألا يكون الحكم رأى المخالفة ومن المستحيل تصديق ذلك".

وأكمل مدرب إيران وكولومبيا السابق "لا أتحدث عن ذلك الموقف كعذر لكن هذه هي كرة القدم 90 دقيقة في الشوط الأول لم نكن جيدين والشوط الثاني تحسنا وخلقنا الفرص، ولكن هذه كانت فضيحة بعدم احتساب ركلة جزاء خاصة في وجود تقنية الفيديو الذين أغلقوا أعينهم أمام الواقعة".

وتابع "لن أستطيع قول أي شيء آخر لأنه ستتم معاقبتي، أتمنى منكم الإعلاميين الذين رأوا الواقعة أن يتحدثوا عن الأمر".

وبسؤاله عن حديثه للاعبين بين شوطي المباراة قال: "حديثي للاعبين بين الشوطين كان بسيطا جدا، انتهى الشوط الأول يا رجال لنستمتع بلعب الكرة في الشوط الثاني واكتمل التغيير".

وعن الأجواء في الكاميرون قال: "هذه كأس أمم إفريقيا وفي شهر يناير وعلينا المضي قدما وعدم اختلاق الأعذار لأنه بالطبع الأجواء الحارة تؤثر على بعض اللاعبين أكثر من الآخرين فهناك من اعتاد على تلك الأجواء، لكن تعلمنا شيئا واحدا أنه علينا أن نجعل الكرة تركض أكثر ونتحرك بشكل أكثر سرعة".

وخسر منتخب مصر من نيجيريا اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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