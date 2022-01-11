سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: أوفدنا طاهيا من السفارة لمساعدة المنتخب

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 21:02

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر أمم إفريقيا

قال مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون إنه أوفد طاهيا من السفارة لمساعدة منتخب مصر في أعماله.

وتحدث السفير الكاميروني لـFilGoal.com قائلا: "أوفدنا طاهيا من السفارة لمساعدة منتخب مصر في أعماله".

وكان مصدر من منتخب مصر –طلب عدم ذكر اسمه- كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن إصابة طباخ منتخب مصر بفيروس كورونا.

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وعن سفر الجماهير المصرية إلى الكاميرون قال: "الكل يشعر بالحزن وكان يتمنى الحصول على نتيجة إيجابية وتقديم مباراة جيدة".

وأكمل "هناك مشجع واحد لم يدخل من المطار بسبب شعوره بحالة من الإعياء فيما كان الجميع في حالة جيدة".

وأتم "ستعود الجماهير من ملعب المباراة إلى المطار على فوجين وسأتشاور مع المسؤولين في مصر لتنظيم رحلات أخرى للجماهير".

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