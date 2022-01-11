انتهت أمم إفريقيا – السودان (0) - (0) غينيا بيساو.. تعادل سلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي السودان وغينيا بيساو التي تقام في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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انتهت

ق 84: ابو عشرين كاد أن يضيع كل ما فعله ومدافع السودان يشتت أمام المرمى الخالي

ق 82: فرصة لا تضيع.. أبو عشرين يتصدى لركلة الجزاء ترتد ويسددها لاعب غينيا ترتد من القائم ثم تسديدة تمر بجوار القائم.

ق 79: ركلة جزاء لغينيا بيساو بعدما عرقلة حارس السودان داخل منطقة الجزاء

ق 77: تسديدة قوية من بيكيتي سيلفا يتصدى لها أبو عشرين ببراعة.

ق 69: تسديدة من منتصف الملعب من لاعب السودان يتصدى لها حارس غينيا بثبات.

ق 67: لاعبو السودان يطالبون بركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17: يا رباااه جوزيف مينديز يحول عرضية من ركلة حرة برأسية لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى السودان.

انطلاق المباراة.