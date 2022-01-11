انتهت أمم إفريقيا – السودان (0) - (0) غينيا بيساو.. تعادل سلبي

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 20:55

كتب : FilGoal

منتخب السودان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي السودان وغينيا بيساو التي تقام في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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انتهت

ق 84: ابو عشرين كاد أن يضيع كل ما فعله ومدافع السودان يشتت أمام المرمى الخالي

ق 82: فرصة لا تضيع.. أبو عشرين يتصدى لركلة الجزاء ترتد ويسددها لاعب غينيا ترتد من القائم ثم تسديدة تمر بجوار القائم.

ق 79: ركلة جزاء لغينيا بيساو بعدما عرقلة حارس السودان داخل منطقة الجزاء

ق 77: تسديدة قوية من بيكيتي سيلفا يتصدى لها أبو عشرين ببراعة.

ق 69: تسديدة من منتصف الملعب من لاعب السودان يتصدى لها حارس غينيا بثبات.

ق 67: لاعبو السودان يطالبون بركلة جزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17: يا رباااه جوزيف مينديز يحول عرضية من ركلة حرة برأسية لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى السودان.

انطلاق المباراة.

السودان غينيا بيساو كأس أمم إفريقيا
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