تشكيل أمم إفريقيا – ثلاثي هجومي لـ غينيا بيساو.. وغربال يقود السودان

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

منتخب السودان

يقود منتخب غينيا بيساو ثلاثي هجومي في مواجهة طموح منتخب السودان.

ويلتقي منتخب السودان بمنافسه غينيا بيساو في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وجاء تشكيل السودان كالتالي:

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في حراسة المرمى: علي عبد الله

في الدفاع: صلاح الدين نمر- مصطفى أحمد- مازن محمدين- مصطفى محمد

في الوسط: عبد الرازق يعقوب عمر- محمد الراشد- ولي الدين خضر سافور

في الهجوم: محمد عبد الرحمن يوسف "غربال"- جمعة عباس- ياسين حامد

فيما جاء تشكيل غينيا بيساو كالتالي:

في حراسة المرمى: ماوريس جوميز

في الدفاع: فالي كاندي- سوري مانيه- أوبا سانجانتي- جيفرسون إنكادا

في الوسط: جوديلسون بيليه- موريتو مورو- خورخي بورا

في الهجوم: ماما بالدي- بيكيتيه سيلفا- جوزيف مينديز

غينيا بيساو كأس أمم إفريقيا السودان
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