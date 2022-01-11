بالأرقام.. ماذا قدم هجوم منتخب مصر أمام نيجيريا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح منتخب مصر أمم إفريقيا

لم يسجل المنتخب المصري في مباراته الأولى بأمم إفريقيا 2021 والتي خسرها أمام نيجيريا بهدف دون رد.

وسجل كيليشي إيهيناتشو هدف نيجيريا الوحيد في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

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وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وبدأ الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في هجوم منتخب مصر قبل أن يدخل أحمد سيد زيزو في الدقيقة 58 بدلا من تريزيجيه لتتحول خطة اللعب بتواجد الرباعي.

نستعرض معا أرقام الرباعي الهجومي أمام نيجيريا.

أرقام محمد صلاح

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الدقائق: 90

التسديدات: 1

التسديدات على المرمى: 1

المراوغات الناجحة: 1

إهدار الفرص: 1

التمريرات الصحيحة:12 من أصل 20

العرضيات الصحيحة: 0

صناعة الفرص: 0

الكرات الطولية الصحيحة: 0

الفوز بالثنائيات: 2 من أصل 7

الفوز بالصراعات الهوائية: 0 من أصل 1

فقدان الاستحواذ: 16

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أرقام عمر مرموش

الدقائق: 90

التسديدات: 0

التسديدات على المرمى: 0

المراوغات الناجحة: 0

صناعة الفرص: 0

التمريرات الصحيحة: 18 من أصل 27

العرضيات الصحيحة: 0

الكرات الطولية الصحيحة: 1

الفوز بالثنائيات: 1 من أصل 10

الفوز بالصراعات الهوائية: 1 من أصل 2

فقدان الاستحواذ: 21

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أرقام مصطفى محمد

الدقائق: 58

التسديدات: 1

التسديدات على المرمى: 1

صناعة الفرص: 0

المراوغات الناجحة: 1

التمريرات الصحيحة: 3 من أصل 10

العرضيات الصحيحة: 0

الكرات الطولية الصحيحة: 0

الفوز بالثنائيات: 1 من 2

الفوز بالصراعات الهوائية: 2 من 3

فقدان الاستحواذ: 12

أرقام زيزو

الدقائق: 32

التسديدات: 1

التسديدات على المرمى: 1

صناعة الفرص: 1

صناعة الفرص المؤكدة: 1

المراوغات الناجحة: 2

التمريرات الصحيحة: 8 من أصل 13

العرضيات: 4

الفوز بالثنائيات: 1 من 2

الفوز بالصراعات الهوائية: 2 من 3

فقدان الاستحواذ: 12

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