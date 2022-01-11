مصدر من جهاز المنتخب لـ في الجول: إصابة طباخ بعثة مصر بفيروس كورونا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 20:21

كتب : محمد عبد العظيم

شعار منتخب مصر - بيان

أصيب طباخ بعثة منتخب مصر لكرة القدم في الكاميرون بفيروس كورونا.

وأوضح مصدر من الجهاز الفني لمنتخب مصر عقب الخسارة من نيجيريا لـ FilGoal.com في تصريح مقتضب: "بالفعل طباخ بعثة منتخب مصر أصيب بفيروس كورونا".

وخسر منتخب مصر في أول مبارياته أمام نيجيريا بهدف دون رد في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

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لا شيء، لم يقدم منتخب مصر أي شيء ضد نيجيريا، لم نلعب بشكل واضح لم يكن هناك طريقة معينة نلجأ لها، حتى لمحات الخطورة كانت بمجهود فردي فقط والنتيجة هزيمة مبكرة وأولى في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا منذ عام 2004.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لمصر في دور المجموعات من البطولة منذ الخسارة من الجزائر في نسخة عام 2004.

وكان اتحاد الكرة المصري لكرة القدم قد أعلن إصابة جمال علام رئيس الاتحاد بفيروس كورونا أمس الإثنين.

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