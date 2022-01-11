مؤتمر تشافي: الكلاسيكو قد يكون نقطة تحول.. ومباراتان = لقب السوبر الإسباني

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة أن مواجهة ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني قد تكون نقطة تحول.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في الكلاسيكو الإسباني بنصف النهائي في مدينة الرياض بالسعودية.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عشية الكلاسيكو: "مباراة بمثابة تحدي وفرصة من أجل خوض النهائي والمنافسة على اللقب، هي فرصة وقد تكون نقطة تحول، سنحاول أن نكون أبطال الرواية وندافع بشكل جيد".

وأضاف "ريال مدريد في حالة جيدة ربما هم الأفضل في إسبانيا والترتيب يقول ذلك، الكلاسيكو مباراة غير متوقعة، ومن خبرتي علينا استخدام أسلحتنا وننافس، نعرف أن لدينا طرق لنؤذيهم وسنقاتل حتى النهاية".

وعن تعافي فيران توريس من فيروس كورونا وإمكانية مشاركته أمام ريال مدريد قال: "فيران توريس بالنسبة لنا أخبار جيدة تعافى هو وبيدري ويستطيعان اللعب، ننتظر فقط إنهاء أوراق توريس والتي ستنتهي قريبا، أنسو فاتي أيضا متاح، ربما لا يلعب لكنه قد يساعدنا، سيحدثون الفارق ليس غدا فقط، وهناك أخبار جيدة بأن هناك لاعبون أساسيون سيفيدون أسلوب الفريق الذي نستخدمه".

وأكمل عن هجوم ريال مدريد: "لاعبون مثل فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة وماركو أسنسيو رائعون في مواقف واحد ضد واحد، سنحاول السيطرة عليهم، أنها فرصة جيدة لنرى أين يقف الفريق، وهو اختبار مهم لنا".

وأردف "قد تكون المباراة نقطة تحول، بالنسبة لنا مهمة للغاية، أولا نصل إلى النهائي ونكتسب الثقة للمشروع الضخم، غدا علينا التركيز على هذا البطولة، مباراتان وتستطيع حصد اللقب، هي مباراة مهمة للغاية لنا".

وعن تعافي لاعبي الفريق من حالات كورونا: "أرى حالات إيجابية في المجموعة، بيدري وأنسو فاتي وفيرينكي دي يونج ورونالد أراوخوـ غدا سيكون يوما مهما، وهم مستقبل الفريق وسعيد بعودتهم مرة".

وأتم عن اختيار ممفيس ديباي في التشكيل الأساسي: "هناك الكثير من المنافسة، نختار القائمة للفريق والمنافسة تبدأ بين الجميع، من خبراتي الأفضل هو من سيلعب أي كان اسمه، وسنسير بشكل جيد".

ويعد أتلتيك بلباو هو حامل لقب البطولة في العام الماضي بعد الفوز على برشلونة في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.