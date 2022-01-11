هدف إيهاناتشو يعزز رقما نيجيريا تاريخيا ضد مصر
الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 18:47
كتب : FilGoal
عزز هدف النيجيري كيليتشي إيهيناتشو في شباك منتخب مصر في مستهل مباريات الفريقين في كأس أمم إفريقيا، رقما تاريخيا للسوبر جرين إيجلز.
وسجل إيهيناتشو الهدف الأول لمنتخب نيجيريا ضد مصر في مستهل مباريات المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا في الدقيقة 30.
فمن أصل 89 هدفا تلقاهم منتخب مصر عبر تاريخه في 101 مباراة في كأس أمم إفريقيا، سجلت نيجيريا 12 هدفا منهم.
نيجيريا هي أكثر فريق سجل في مرمى مصر في كأس أمم إفريقيا، في 9 مباريات بين الفريقين في البطولة.
وتلي نيجيريا الجزائر بـ 9 أهداف، وكوت ديفوار بـ 8 أهداف.
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🔴 🎥 | رحلة المنتخب الوطني اليوم إلي الكاميرون 🇪🇬 .... ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/SqOzghUMBH— EFA.eg (@EFA) January 8, 2022
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