3 كرات فاسدة في مباراة مصر ونيجيريا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 18:30

كتب : FilGoal

جاساما

حتى الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول لمباراة مصر ونيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، غير الحكم باكاري جاساما 3 كرات.

وبدا من البث التلفزيوني أن ضغط هواء الكرات ليس كافيا.

ليغير الحكم الجامبي باكاري جاساما 3 كرات في 23 دقيقة.

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ويستهل الفريقان مواجهاتهما في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

وسبق للفريقين مواجهة بعضهما البعض في 14 مرة، حيث فاز كل فريق 5 مرات، وتعادلا 4 مرات.

وتنص لوائح البطولة أن كل ملعب يجب أن يضم 10 كرات معتمدة.

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