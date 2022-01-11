3 كرات فاسدة في مباراة مصر ونيجيريا

حتى الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول لمباراة مصر ونيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، غير الحكم باكاري جاساما 3 كرات.

وبدا من البث التلفزيوني أن ضغط هواء الكرات ليس كافيا.

ليغير الحكم الجامبي باكاري جاساما 3 كرات في 23 دقيقة.

ويستهل الفريقان مواجهاتهما في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

وسبق للفريقين مواجهة بعضهما البعض في 14 مرة، حيث فاز كل فريق 5 مرات، وتعادلا 4 مرات.

وتنص لوائح البطولة أن كل ملعب يجب أن يضم 10 كرات معتمدة.

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