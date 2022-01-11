إصابة أكرم توفيق .. ومشاركة عبد المنعم

تعرض أكرم توفيق ظهير أيمن منتخب مصر لإصابة مبكرة، في أول مباريات الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2021 ضد نيجيريا.

وسقط أكرم بعد تدخل مع سيمون موزيس حيث ارتطمت ركبته بأرض ملعب رومدي أدجيا في جاروا في الدقيقة السادسة.

وخرج أكرم في الدقيقة 12، وحل بدلا منه محمد عبد المنعم.

ويستهل الفريقان مواجهاتهما في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

وسبق للفريقين مواجهة بعضهما البعض في 14 مرة، حيث فاز كل فريق 5 مرات، وتعادلا 4 مرات.

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