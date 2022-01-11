أليجري: مهما سيحدث أمام إنتر في السوبر يجب ألا يؤثر علينا

يشعر ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس بأن فريقه ليس المرشح الأكبر للفوز بمباراة السوبر الإيطالي ضد إنتر.

مباراة السوبر الإيطالي يوم الأربعاء ستجمع بين إنتر بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ويوفنتوس بطل الكأس.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "مباراة السوبر ستكون مواجهة خاصة، ستكون على ملعب رائع وضد أقوى فريق في الدوري".

وأضاف "مهما سيحدث في مباراة الأربعاء يجب ألا يؤثر علينا".

وتابع المدرب الإيطالي "علينا أن ندير طاقتنا بشكل جيد لأن المباراة قد تمتد إلى ما بعد الـ90 دقيقة".

وأكمل "علينا أن نكون أفضل في التمرير، فإنتر فريق يتميز باللياقة البدنية وعلينا اللعب بشكل دفاعي".

وأتم "ليوناردو بونوتشي جاهز للمباراة، بينما سنقيم حالة باولو ديبالا قبل ساعات من انطلاق اللقاء".