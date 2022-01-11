بلماضي: كان بإمكاننا التسجيل ولم نفعل.. لابد من الفوز في المباريات المقبلة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 17:21

كتب : FilGoal

سيراليون - الجزائر - بلايلي - بلماضي

أعرب جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن استيائه من التعادل مع سيراليون في الجولة الأولى ضمن كأس الأمم الإفريقية 2021.

واستهل حامل اللقب مشواره بالتعادل السلبي مع سيراليون التي تعود للمشاركة لأول مرة منذ 25 عاما.

وقال بلماضي عبر بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "نأسف على هذه النتيجة وهذه طبيعة البطولة

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كان علينا أن ننافس بقوة، وكان علينا أن نسجل والخصم كسب الثقة عندما لم نستغل الفرص".

وأضاف "علينا الفوز على المباريات المقبلة خاصة أمام غينيا الإستوائية ولم نقدم ما كان يجب تقديمه".

وأردف "بكل تأكيد كان علينا أن نلعب بقوة وأن نستغل كل الفرص الممكنة".

وأتم "كان بإمكاننا التسجيل ولم نفعل وهو ما أعطى سيراليون الثقة".

وأهدر منتخب الجزائر 19 تسديدة على مرمى سيراليون في المباراة التي لم تشهد أهدافا وعرفت تألق حارس سيراليون.

جمال بلماضي الجزائر سيراليون
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