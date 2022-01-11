أمم إفريقيا - أخطبوط سيراليون الباكي رجل مباراة الجزائر

فاز محمد كامارا حارس مرمى سيراليون بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر.

وتعادل منتخب سيراليون مع الجزائر دون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة بجانب فرق كوت ديفوار وسيراليون وإفريقيا الوسطى.

وتألق محمد كامارا بقوة في الزود عن مرمى بلاده ليخرج بنقطة ثمينة أمام حامل اللقب.

وظهر حارس سيراليون باكيا وقت حصوله على جائزة رجل المباراة.

وتصدى كامارا لـ7 تسديدات خلال المباراة كان 4 منها من داخل منطقة الجزاء.

وأرسل كمارا 17 كرة طويلة كان منها 10 صحيحة بجانب إبعاد الكرة عن مرماه 4 مرات.

ومرر كامارا الكرة 27 مرة كان منها 19 صحيحة بدقة تمرير 70%.

ويشارك منتخب سيراليون في البطولة للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1996.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا