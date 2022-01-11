انتهت أمم إفريقيا - مصر (0) -(1) نيجيريا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 17:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح منتخب مصر أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر أمام نيجيريا في أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

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وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون بمشاركة 24 فريقا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

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نهاية المباراة

ق90: دخول أيوبي وخروج سايمون

ق89: دخول محمد شريف بدلا من محمود حمدي الونش

ق80: مطالبات باحتساب ضربة جزاء لـ زيزو والحكم يأمر باستئناف اللعب

ق78: دخول كيليتشي ناوكالي بدلا من إيهيناتشو

ق78: دخول سيمي أجايي بدلا من كينيث أوميريو

ق76: تسديدة قوية من إيجوك بعد توغل من الناحية اليمنى ومحمد الشناوي يتصدى

ق72: دخول عمر صادق وشيديرا إيجوك بدلا من صامويل تشوكوزي وتايوو أونيي

ق70: تمريرة من زيزو إلى صلاح الذي سددها ضعيفة وأنقذها حارس نيجيريا

ق62: تسديدة بعيدة من أولي أينا فوق العارضة

ق58: دخول أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي في مكان مصطفى محمد وتريزيجيه

ق48: فرصة مؤكدة تضيع من منتخب نيجيريا بعد عرضية من زايدو ورأسية من إيهيناتشو تصطدم بالقائم

تغيير أول لمنتخب مصر بدخول أيمن أشرف بدلا من أحمد فتوح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

3 دقائق وقت بدل ضائع

ق42: تسديدة أرضية من إيهيناتشو والشناوي يتصدى

ق40: عودة الونش للملعب

ق39: توقف اللعب لإصاة محمود حمدي الونش

ق29: عرضية من أريبو وتسديدة يسارية قوية من إيهيناتشو تسكن شباك مصر

ق26: تمريرة من أريبو إلى سيمون خلف محمد عبد المنع وتسديدة قوية في الشباك من الخارج

ق22: توقف اللعب للمرة الثالثة بسبب عدم صلاحية الكرة للعب واستبدالها

ق12: خروج أكرم توفيق ودخول محمد عبد المنعم

ق6: توقف اللعب بسبب إصابة أكرم توفيق

ق5: توغل من مصطفى محمد وتسديدة أرضية يتصدى لها حارس نيجيريا

بداية المباراة

مصر مصر،نيجيريا أمم إفريقيا
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