كيليني: إنتر هو الأوفر حظا لحصد لقب السوبر

يشعر جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس بأن إنتر هو الأوفر حظا لحصد لقب السوبر الإيطالي.

مباراة السوبر الإيطالي ستجمع بين إنتر بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ويوفنتوس بطل الكأس.

وقال كيليني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "المباريات النهائية لها ظروف خاصة".

وأضاف "سنلعب من أجل اللقب في ملعب كبير وأمام فريق قوي، نحن جاهزون".

واستمر "في مباراة الأربعاء إنتر سيكون الأوفر حظا لحصد اللقب، لكن كل الأمور ورادة في مثل هذه المباريات".

وتابع "أشعر بالأسف لإصابة فيديريكو كييزا بقطع في الرباط الصليبي، أتمنى أن نُهدي الفوز له".

وأكمل "أمر محزن أن نلعب بدون خوان كوادرادو وماتييس دي ليخت. ليس من الجيد أن تفوتك مباراة نهائية بسبب طاقة صفراء في الدوري أتمنى أن يتغير الأمر قريبا".

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