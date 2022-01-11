اسكواش - إيقاف مصطفى عسل لمدة شهرين لأسباب تأديبية

أعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش إيقاف اللاعب المصري مصطفى عسل لمدة شهرين لأسباب تأديبية.

وكشف الاتحاد الدولي في بيان رسمي اعتذار مصطفى عسل عن سلوكه - الذي لم يتم الكشف عنه - والعمل على التعاون مع رابطة اللاعبين المحترفين لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الدولي أو مصطفى عسل لن يضيفا أي تعليق آخر بشأن ذلك.

وبذلك سيغيب مصطفى عسل عن منافسات بطولة ويندي سيتي المقرر إقامتها في أمريكا الشهر المقبل.

بينما سيلحق اللاعب المصري بمنافسات بطولة بريطانية المفتوحة للاسكواش المقرر لها في نهاية شهر مارس.

وشارك مصطفى عسل في منافسات هيوستن المفتوحة الأخيرة والتي اختتمت أول أمس الأحد.

وودع مصطفى عسل من منافسات نصف النهائي بعد الخسارة أمام علي فرج المصنف الأول عالميا.

وتوج علي فرج بلقب بطولة هيوستن المفتوحة الأخيرة.