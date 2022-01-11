مؤتمر أنشيلوتي: سأقلق إذا اعتقد اللاعبون بأننا المرشحون للفوز.. ولدي شكوك حول مركزين

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على ضرورة عدم تحلي لاعبيه بثقة زائدة أثناء مواجهة برشلونة

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في المباراة التي ستقام في مدينة الرياض بالسعودية.

وجاء مؤتمر أنشلوتي الصحفي الخاص بالمباراة كالآتي

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"سأقلق لو اعتقد اللاعبين بأننا المرشحين للفوز ولكنهم لا يعتقدون ذلك، وهم يعتقدوا بأننا يجب أن نقدم كل ما لدينا من أجل الفوز".

"المختلف عن الدوري؟ تلك المباريات دائما متساوية لا يهم الفارق في الترتيب أو كيف كانت مباريات الدوري، أنا معجب ببرشلونة لأنه فريق يتحلى بالشخصية كعادته دائما، واعتقد أن الفريق سيتحسن مع الوقت".

"برشلونة لديهم لاعبون مخضرمون مثل بوسكيتس، وألبا، وبيكيه الذين دائما ما يقدمون الكثير للفريق ولكن الشباب الآن يبرزون كثيرا بعد أن جصلوا على الفرصة مثل جافي ونيكو وقد يكون لهم مستقبل رائع".

"مشاركة كارفاخال في محل شك، وكذلك لدي شك حول الجناح الأيمن، يمكن أن أضع رودريجو على حساب أسينسيو لأنعش الفريق، تلك هي شكوكي الوحيدة فقط".

"عندما تلعب مباراة يمكن أن تفوز أو تخسر أو تتعادل، المباراة تختار الفائز ولذلك يجب علينا أن نقدم أفضل أداء، نحن نلعب أمام فريق قوي ولديهم نفس الهدف وهو الوصول إلى المباراة النهائية".

ويعد أتلتيك بلباو هو حامل لقب البطولة في العام الماضي بعد الفوز على برشلونة في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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