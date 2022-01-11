بعد تصريحاته الأخيرة.. روجيه ميلا يعتذر لـ مصر والمغرب

اعتذر روجيه ميلا تجم الكاميرون الأسبق لمصر والمغرب بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها كلا الدولتين.

وكان ميلا قد قال بأن على مصر والمغرب ان يبحثوا عن قارة أخرى للعب فيها إن كانوا لا يرون أنفسهم في إفريقيا وذلك بعد ظهور بعض التقارير التي تشير إلى أنهم كانوا يدعمون قرار الفيفا بعدم إقامة البطولة في موعدها.

وقال ميلا تصريحات صحفية: "المغاربة هم أخوتي وأخواتي، يجب ألا ننسى إنني ما زلت في المغرب، لم اعتقد بأن تصريحاتي ستصنع هذا الجدل ولم أكن أرغب في أن يكون الأمر كذلك".

وتابع "جميعنا من دول إفريقيا وإذا نظمت دولة ما كأس الأمم الإفريقية يجب على المغرب ومصر مساندتها".

وأضاف "أتقدم باعتذاري إلى الأخوة في مصر والمغرب على التصريحات وأنا أعرف مقدار ما تقدمه كلتا الدولتين من أجل تطوير كرة القدم في إفريقيا، ومن المستحيل أن انتقد دول إفريقية".

وتقام كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير.