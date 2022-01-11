تشكيل أمم إفريقيا - تريزيجيه أساسي مع مصر.. وثلاثي هجومي بقيادة صلاح

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 16:56

كتب : FilGoal

لاعبو مصر يحتفلون بهدف عمر مرموش ضد ليبيا

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

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وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون بمشاركة 24 فريقا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أكرم توفيق

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - حمدي فتحي - محمد النني

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد صبحي - محمود جاد - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد - إمام عاشور - محمد شريف - رمضان صبحي - أيمن أشرف - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد سيد زيزو

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