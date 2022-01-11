50% من المهمة

تعادل منتخب الجزائر حامل اللقب مع سيراليون دون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا 2021.

وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة بجانب فرق كوت ديفوار وسيراليون وإفريقيا الوسطى.

جون كيستر مدرب سيراليون يبدو أنجز 50% من مهمة فريقه في الدور الأول.

مدرب سيراليون قال في تصريحات سابقة مع FilGoal.com: "التأهل لهذه البطولة أمر لا يصدق خصوصا أنه جاء بعد قرار فيفا بإيقاف النشاط الرياضي في سيراليون ومعاقبة اتحاد الكرة هنا، وبكل هذه الظروف الداخلية لن يصدق أحد أننا بعد القرار بـ3 أعوام سنتأهل لكأس أمم إفريقيا، لذلك أشكر اللاعبين والجميع على هذا التأهل".

وأضاف مدرب سيراليون "مجموعتنا لن تكون سهلة، هناك الجزائر وكوت ديفوار لديهما قائمة كبيرة من النجوم في أوروبا كذلك هم منتخبات بتاريخ كبير وخبرات كبيرة".

وأردف "الجزائر هي بطلة القارة ولسوء الحظ القرعة اوقعتنا معهم في أول مباراة ثم كوت ديفوار في المباراة الثانية، تلك مواجهات قد تقضي على آمالك في التأهل إن خسرت أو تعطي لك دفعة لتكون مفاجأة البطولة إن حققت نتيجة إيجابية في أي منهما".

وأكمل "هناك أيضا منتخب غينيا الاستوائية وهو منتخب طموح مثلنا ونحترمه، هدفنا هو التأهل من دور المجموعات وسيكون هذا إنجاز لنا خاصةً مع ارتفاع تنافسية المجموعة".

التشكيل

قرر جمال بالماضي إبقاء سعيد بن رحمة وبغداد بونجاح على مقاعد البدلاء وبدأ إسلام سليماني في خط الهجوم.

أحداث المباراة

أولى فرص المباراة جاءت عن طريق مصطفى بوندو الذا كاد أن يغالط رايس مبولحي ولكن حارس الجزائر نجح في الزود عن مرماه.

ورد منتخب الجزائر بتمريرة متقنة من رياض محرز وصلت إلى إسلام سليماني الذي راوغ الحارس وسدد في الشباك من الخارج في الدقيقة الرابعة.

وكاد منتخب سيراليون أن يباغت الجزائر بعد ذلك بدقيقتين بعد مراوغة من كاكاي لـ بن سبعيني ليلعب عرضية أرضية يقابلها الحاج كامارا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء جاءت بجوار القائم.

وسدد بعدها يوسف بلايلي في الدقيقة 11 من خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدته ارتطمت بأحد المدافعين وخرجت لضربة ركنية.

وأرسل مصطفى بندو الكرة داخل منطقة الجزاء من ركلة حرة مباشرة وحولها محمد بويا توراي براسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب في الدقيقة 28.

وتصدى رايس مبولحي لتسديدة عمر بانجورا في الدقيقة 31 ليحافظ على نتيجة التعادل.

واخترق محمد بويا دفاعات الجزائر في الدقيقة 39 ليسدد الكرة بقوة ولكنها جاءت بجوار القائم.

ودخل جمال بلعمري بين شوطي المباراة في مكان عبد القادر بدراني.

وبعد مرور ثلاثة دقائق من الشوط الثاني سجل الحاج كامارا هدفا لسيراليون ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ورد ياسين براهيمي بتسديدة قوية في الدقيقة 52 بعد مراوغة دفاع سيراليون ولكن محمد كمارا تصدى لها على مرتين.

تدخل بعدها جمال بلماضي بإقحام الثلاثاء بغداد بونجاح وسفيان بن دبكة وفريد بولاية في مكان إسلام سليماني وسفيان فيجولي وياسين براهيمي.

وتوغل يوسف بلايلي داخل منطقة الجزاء مع الدقيقة 67 ليمرر إلى سفيان بن دبكة الذي سدد الكرة ولكن تصدى لها المدافع ستيفين كولكر.

وأجرى مدرب سيراليون التغيير الأول بدخول سيدو فوفانا في مكان الحاج كامارا.

وتدخل بلماضي مجددل بدخول سعيد بن رحمة في مكان حارس بلقبلة في الدقيقة 83.

وأهدر بن رحمة الهدف القاتل من اللمسة الأولى بعد عرضية من يوسف عطال ولكن لاعب وست هام سدد بجوار القائم من داخل منطقة الجزاء مع الدقيقة 86.

وسدد رامي بن سبعيني بقوة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ونجح محمد كامارا في التصدي لها.

وأطلق الحكم بعدها صافرته ليحصد كلا المنتخبين نقطته الأولى في البطولة.

التعادل رفع رصيد منتخب الجزائرفي سلسلة اللاهزيمة إلى 35 مباراة معادلا رقم إسبانيا والبرازيل وخلف إيطاليا صاحبة الرقم القياسي بمباراتين.