رسالة حزينة من كوكا بعد وفاة زميله

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 14:53

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا وأحمد كاليك - كونيا سبور

أرسل أحمد حسن كوكا لاعب كونيا سبور رسالة وداعية إلى زميله في الفريق أحمد كاليك الذي توفي صباح اليوم في حادث مروري عن عمر يناهز 27 عاما.

وكتب كوكا رسالة حزينة ليودع صديقه عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال كوكا: "لا زلت في صدمة، فالترقد في سلام يا صديقي، لقد كان عظيما كشخص وكلاعب، سأتذكرك دائما في صلواتي وتفكيري تعازيا إلى أصدقائه وعائلته".

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كاليك كان يقود سيارته في طريقه إلى مدينة أنقرة ولكنه فقد التحكم في السيارة بسبب الأمطار مما أدى إلى انقلابها.

وفي فحص الشرطة لموقع الحادث اتضح بأن كاليك قد قذف خارج السيارة بسبب الحادث، إذ أنهم وجدوا الجثة بعيدا عن السيارة بمسافة 30 مترا.

وفقا لشهود العيان الذين شاهدوا الواقعة فإن كاليك كان يقود بسرعة كبيرة وأن السيارة قد انقلبت لعدة مرات قبل أن تتوقف.

وسبق للمدافع الراحل المشاركة مع منتخب تركيا في 8 مباريات كان آخرهم في مباراة ودية أمام كوسوفو عام 2017.

وشارك كاليك منذ بداية الموسم الحالي في 18 مباراة مع كونيا سبور وتعرض خلالهم للطرد في مباراة واحدة أمام هاتيا سبور.

وتوج كاليك خلال مسيرته بالدوري التركي مرتين، وكأس تركيا مرة، وكأس السوبر التركي في مرة أخرى.

أحمد حسن كوكا أحمد كاليك كونيا سبور
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