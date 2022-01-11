كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 14:53

كتب : FilGoal

الزمالك

يبدأ الزمالك مباريات في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى بمواجهة إنبي.

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

وتقام مباريات دور المجموعات في البطولة خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

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وتقام مباراة الزمالك مع إنبي ايوم الجمعة المقبل 14 يناير.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 2:30 ظهرا على ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة حاتم بطيشة.

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر

المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي

المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركو

الزمالك إنبي كأس الرابطة
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