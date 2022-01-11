كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام الجونة.. القنوات الناقلة والمعلق

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 14:46

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

يبدأ الأهلي مباريات في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى بمواجهة الجونة.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب فرق المقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة وسموحة والإسماعيلي.

وتقام مباريات دور المجموعات في البطولة خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

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وتقام مباراة الأهلي مع الجونة الخميس المقبل 13 يناير.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 2:30 ظهرا على ملعب الأهلي We السلام.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة بلال علام.

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر

المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي

المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركو

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