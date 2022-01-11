انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (0) (0) سيراليون.. تعثر أول لحامل اللقب

تابع مباشرة مباراة الجزائر وسيراليون اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

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نهاية المباراة بتعادل سلبي بين المنتخبين.

ق90+3: رأسية قوية من بونجاح تصدى لها حارس سيراليون بثبات.

ق90+1: تسديدة قوية من رامي بن سبعيني تصدى لها حارس سيراليون على مرتين.

ق86: أووووه سعيد بن رحمة يهدر فرصة سهلة للغاية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ذهبت لخارج الملعب.

ق81: تسديدة من رياض محرز مرت بجوار المرمى.

ق73: مطالبات من يوسف بلايلي بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم احتسب ركلة ركنية.

ق66: أووووووووووه! فرصة هائلة للجزائر، بن دبكة سدد الكرة بجوار القائم من مسافة قريبة جدا

ق64: خروج فيجولي وبراهيمي وسليماني ومشاركة بونجاح وبن دبكة وفريد بولاية في فريق الجزائر

ق60: تسديدة قوية من براهيمي لكن يتصدى لها حارس سيراليون

ق52: أوووووووووه! فرصة هائلة تضيع من براهيمي الذي انفرد بالمرمى لكن سدد في يد الحارس

ق48: هدف ملغي لسيراليون بداعي التسلل

ق46: مشاركة جمال بلعمري بدلا من عبد القادر بدراني في تشكيل الجزائر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: محمد بويا يخترق دفاع الجزائر من اليسار ويسدد الكرة لكنها تمر بعيدة

ق31: تسديدة قوية من محمد بويا لكن مبولحي حارس الجزائر يتصدى

ق22: عمر بانجورا يضرب الكرة برأسه لكنها تمر بجوار قائم الجزائر إثر ركلة حرة لسيراليون

ق11: يوسف بلايلي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت فس جسد أحد المدافعين وخرجت لخارج الملعب

ق6: الحاج كامارا سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر خارج الملعب

ق4: إسلام سليماني استلم الكرة خلف المدافعين بعد تمريرة رائعة من محرز ثم راوغ الحارس وسدد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب في الشباك من الخارج

بداية المباراة