مران الأهلي - محاضرة وتقسيمة قوية.. وتدريبات بدنية قبل مواجهة الجونة

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء.

وحرص موسيماني على عقد محاضرة اليوم داخل ملعب التتش وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث قام بشرح نقاط القوة والضعف في فريق الجونة.

وحرص بيتسو موسيماني على إقامة "تراي ماتش" في ختام المران الجماعي للفريق.

ووجه موسيماني اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية المحددة.

وشهد المران جانبا من التدريبات البدنية الشاقة شارك فيها جميع اللاعبين تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الثلاثي علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء في فقرات تدريبية متنوعة للحراس.

وقام موسيماني في ختام المران بالاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم ونتيجة المسحة الطبية للاعبين الغائبين.

ويلتقي الأهلي مع الجونة الخميس المقبل في أولى مبارياته بكأس الرابطة.

واستأنف الأهلي تدريباته بداية من يوم السبت الماضي استعدادا لمواجهة الجونة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مسحة عبد القادر جاءت سلبية ولكنه سيحتاج لبضعة أيام للتأكد من زوال آثار الإصابة على الجسم بالكامل قبل المشاركة في المران الجماعي للأهلي.

وأعلن الأهلي في وقت سابق إصابة الخماسي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل "كوكا" بفيروس كورونا.

وخضع بعدها الثلاثي رامي ربيعة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري لمسحة جاءت نتيجتها سلبية لـ ربيعة وسلبية للثنائي.