مصطفى محمد يوجه رسالة لفاتح تريم بعد إقالته

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - فاتح تريم

وجه مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي رسالة إلى مدربه فاتح تريم عقب إقالة الأخير من تدريب الفريق التركي.

وأعلن نادي جالاتاسراي التركي يوم الإثنين فك ارتباطه بالمدرب التاريخي فاتح تريم.

وقال مصطفى عبر حسابه الشخصي على إنستجرام في رسالة لفاتح تريم "شكرا جزيلا لك على كل ما قدمته لي".

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وأضاف "أنا ممتن لك، أتمنى الاجتماع بك مرة أخرى في يوم من الأيام. حظا سعيدا أيها المُعلم".

النادي قرر فسخ التعاقد مع تريم بالتراضي بسبب سوء النتائج.

جالاتا سراي يتواجد في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد27 نقطة.

وخاض الفريق الذي يضم مصطفى محمد 20 مباراة، فاز في 7 وخسر مثلها وتعادل في 6.

وأوضح تقرير جريدة فانتيك التركية أن دومنيك تورينت مساعد بيب جوارديولا هو المرشح الأول لخلافة تريم.

وأضاف التقرير أن إدارة جالاتاسراي اجتمعت بمساعد جوارديولا وحصلت على موافقته المبدئية.

تريم تولى قيادة العملاق التركي في ديسمبر 2017، وتوج بالدوري التركي مرتين، ولقب السوبر التركي مرة.

مصطفى محمد فاتح تريم جالاتاسراي
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