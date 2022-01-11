بسبب المنشطات.. استبعاد حارس كوت ديفوار من كأس الأمم الإفريقية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 14:27

كتب : FilGoal

سيلفيان جبوهو - كوت ديفوار

قرر منتخب كوت ديفوار استبعاد حارس مرمى الفريق سيلفيان جبوهوو بسبب إيجابية تحليل المنشطات الخاص به.

وكان الاتحاد الدولي قد أصدر قرارا بإيقاف جبوهوو مؤقتا بسبب إيجابية عينة تحليله ضد المنشطات.

وكان الحارس قد خضع لتحليل المنشطات بعد مباراة الكاميرون وكوت ديفوار في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي، وظهر في نتائج التحاليل تعاطيه لمادة التريامسينولون المحظورة.

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وكان اتحاد كوت ديفوار قد استئنف على قرار الفيفا الصادر في حق حارسه الذي ضمه بشكل احطياتي لقائمته ولكن القرار النهائي جاء بإيقافه، لذلك قرر منتخب كوت ديفوار استبعاده من البطولة.

ولعب جوبوهو، حامي عرين سيوي سبور ومازيمبي السابق، 65 مباراة مع منتخب الأفيال وشارك في كأس إفريقيا 2015 و2017 و2019.

كأس الأمم الإفريقية 2021 سيلفيان جبوهو منتخب كوت ديفوار
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