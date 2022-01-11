أمم إفريقيا - ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الأولى

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - نيجيريا

انتهت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

أخبار متعلقة
بالأرقام.. ماذا قدم هجوم منتخب مصر أمام نيجيريا بالأرقام.. كيف وقع المنتخب المصري في فخ نيجيريا ملامح خسارة مصر أمام نيجيريا.. مزيج من الأخطاء التكتيكية تسعة أرقام سلبية من هزيمة مصر أمام نيجيريا في افتتاحية أمم إفريقيا

ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي للفوز بالبطولة بسبع بطولات كان آخرها عام 2010.

الجولة الأولى أسفرت عن فوز منتخب نيجيريا على مصر بهدف دون رد، وتعادلت السودان مع غينيا بيساو دون أهداف

وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى كالتالي:

نيجيريا.. 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

غينيا بيساو.. نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 0

السودان.. نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 0

مصر.. 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو في الجولة الثانية بينما يواجه منتخب نيجيريا نظيره السوداني يوم 15 يناير.

مصر نيجيريا أمم إفريقيا غينيا بيساو السودان
نرشح لكم
أبو عشرين مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابتين قويتين لـ أكرم وفتوح كيروش: عدم احتساب ركلة جزاء ضد نيجيريا فضيحة.. وأتمنى مواجهتهم في النهائي عودة طارق سليمان لمصر مع طائرة الجماهير
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد يهزم الزمالك.. وفوز الأهلي والجزيرة يشعل سباق القمة 7 دقيقة | رياضات أخرى
أبو عشرين 11 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابتين قويتين لـ أكرم وفتوح 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الأولى 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سيموني إنزاجي: إنتر غير المُفضل للفوز بـ كأس السوبر الإيطالي.. ويوفنتوس لم يخسر في آخر 8 مباريات 45 دقيقة | الدوري الإيطالي
كارلوس إدواردو إلى أهلى جدة ساعة | السعودية
ثالث الصفقات الشتوية.. الإسماعيلي يضم الإيفواري جان موريل ساعة | الدوري المصري
كيروش: عدم احتساب ركلة جزاء ضد نيجيريا فضيحة.. وأتمنى مواجهتهم في النهائي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 3 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 4 تشكيل أمم إفريقيا - تريزيجيه أساسي مع مصر.. وثلاثي هجومي بقيادة صلاح