أمم إفريقيا - ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الأولى

انتهت مباريات الجولة الأولى في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي للفوز بالبطولة بسبع بطولات كان آخرها عام 2010.

الجولة الأولى أسفرت عن فوز منتخب نيجيريا على مصر بهدف دون رد، وتعادلت السودان مع غينيا بيساو دون أهداف

وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى كالتالي:

نيجيريا.. 3 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

غينيا بيساو.. نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 0

السودان.. نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 0

مصر.. 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 1

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو في الجولة الثانية بينما يواجه منتخب نيجيريا نظيره السوداني يوم 15 يناير.