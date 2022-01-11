سليماني: الجزائر والكاميرون والمغرب والسنغال أبرز المرشحين للقب أمم إفريقيا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 14:12

كتب : FilGoal

إسلام سليماني - الجزائر

رشح إسلام سليماني مهاجم منتخب الجزائر 4 منتخبات للتتويج ببطولة الأمم الإفريقية التي بدأت في الكاميرون قبل يومين.

وقال سليماني في تصريحات نشرتها جريدة لو موند يوم الثلاثاء: "تشكيل منتخب الجزائر قوي للغاية، والمدرب جمال بلماضي يعمل بجد ويهتم بالتفاصيل".

وأضاف "هناك عدة منتخبات أخرى مرشحة للتتويج بالبطولة مثل الكاميرون والسنغال والمغرب، والعديد من المرشحين الآخرين".

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وعلق الهداف الجزائري على رغبة العديد من الأندية الأوروبية في منع بعض اللاعبين الأفارقة من المشاركة في كأس أمم إفريقيا قبل انطلاقها بأيام.

وأوضح "هذه البطولة لا تحظى بالاحترام الكافي، لقد عرف الجميع منذ فترة طويلة أن بطولة الأمم الإفريقية ستقام في يناير وفبراير".

وأتم "يجب أن يحترم الجميع القارة الإفريقية التي أعطت الكثير ولا تزال تقدم الكثير لكرة القدم".

ويلعب المنتخب الجزائري مباراته الأولى في البطولة الإفريقية

الجزائر إسلام سليماني
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